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İdlib şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okundu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okundu.


Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat tarihinde Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırıda 34 asker şehit düşmüştü. Şehit düşen Mehmetçikler ve yaşanan hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kara Mustafa Paşa Camisi'nde öğle namazından önce Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.


Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gaziler Derneği tarafından düzenlenen programa Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, İlçe Müftü Vekili Salih Geyik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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