İhbara giden polislere öğrencilerden sürpriz

Amasya'nın Taşova ilçesinde polis ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Cumhuriyet İlkokulu'nda çocukların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.

Taşova Cumhuriyet İlkokulu yöneticileri ve çocuklar, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümünü kutlamak için 155 Polis İmdat hattına asılsız ihbarda bulundu. İhbar üzerine okula gelen ekipler, çocukların sürpriziyle karşılaştı. Çocuklar polislere yapmış olduğu el yapımı hediye ve çiçekleri yapılan program sonrası verdiler. İhbar için gelen polislerin sürprizden dolayı çok memnun oldukları gözlemdendi.

İhbara gelen polislerden Şahin Bayındır, şaşkınlığını gizleyemedi gözleri doldu. Polis Memuru Şahin Bayındır yaptığı açıklamada, “Böyle bir sürprize şaşkınız. Çokta mutlu olduk. Bizi böyle güzel günlerde hatırlamak devamlı, polisin ne olduğunu yardımcı olacağını, ilk gideceğinizin polis olduğunu hatırlamak çok güzel bir şey. Gururlandık. Vallahi doluktum desem diyeyim yani. fazla da konuşamıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uzun ömürler nasip etsin” dedi.

Daha sonra polisler telsizden; geldikleri olayın asılsız olduğu ve öğrencilerin Polis Haftası'nı kutlamak için sürpriz yaptıkları anonsunda bulundu.

Taşova Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Said Yücel, Polis Haftası kapsamında vatan için görev yapan polislere moral olması amacıyla böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirtti. Yücel, "Bildiğiniz üzere bu hafta 1-10 Nisan Polis Haftası. Biz öğrencilerimizle birlikte polislerimize bir sürpriz yapmak istedik. Bir ihbarda bulunduk, 'okulumuzda bir sıkıntı var' diye. Sağ olsun hemen olaya intikal ettiler. Sınıfa girdiklerinde yaptığımız sürprizle karşılaştılar. Çok mutlu oldular, biz de çok mutlu olduk. Polislik zaten bildiğiniz gibi zor bir meslektir. Gece-gündüz demeden, bizim için, vatan millet için çalışıyorlar. Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.