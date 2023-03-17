İhlas Pazarlama'nın Amasya'daki 4. mağazası Taşova'da açıldı

İhlas Pazarlama’nın Amasya genelindeki 4.
İhlas Pazarlama'nın Amasya genelindeki 4. mağazası Taşova ilçesinde dualarla açıldı.
Yeşilırmak Mahallesi'nde hizmete giren mağazanın açılışına AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İhlas Pazarlama Amasya Bölge Müdürü Dursun Beşlioğlu, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.
İhlas Pazarlama'nın uzun yıllardır önemli hizmetler sunduğunu belirten Belediye Başkanı Öztürk, hayırlı kazançlarının devamını diledi. Dursun Beşlioğlu da açılışa katılan konuklarına teşekkür etti.