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İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye edildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programlarını takip edemeyen ihtiyaç sahibi öğrencilere hayırsever vatandaş tarafından tablet hediye edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programlarını takip edemeyen ihtiyaç sahibi öğrencilere hayırsever vatandaş tarafından tablet hediye edildi.


Birçok sosyal etkinlik ve faaliyet gerçekleştiren Ülkü Ocakları Merzifon İlçe Başkanlığı, pandemi döneminde uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere hayırseverin bağışladığı tabletleri takdim etti.


Ülkü Ocakları Merzifon İlçe Başkanı Hasan İnce yaptığı açıklamada, “Türk Milletinin teminatı geçlerimizdir. Gençlerimizi geleceğe çok daha iyi hazırlamak, onlara en iyi, en gelişmiş imkanları sunmak bizlerin en temel görevidir.” dedi.


Eğitim ve öğretime önem verdiklerini vurgulayan İnce şunları söyledi: “Merzifon Ülkü Ocakları olarak, dünyayı sarsan korona virüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programını takip edemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimize çok kıymetli bir büyüğümüzün emaneti tabletlerimizi teslim ettik. Böylelikle Ülkü Ocaklarının bir eğitim yuvası olduğunu, Ülkü Ocaklarının eğitim ve öğretime ne kadar önem verdiğini herkese hatırlamak istedik. Sahaya çıktığımızda ne kadar doğru bir iş yaptığımızı yavrularımızın yüzlerindeki tebessümden anladık. Allah emeği geçenlerden razı olsun.”

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