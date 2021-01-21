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İhtiyaç sahiplerine yardım eli

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 2020 yılında ilçede yaşayan 5 bin 445 kişiye 15 milyon 809 bin 250 TL ödeme yapılarak, ihtiyaç sahiplerine 988 ton kömür dağıtıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2020 yılında ilçede yaşayan 5 bin 445 kişiye 15 milyon 809 bin 250 TL ödeme yapılarak, ihtiyaç sahiplerine 988 ton kömür dağıtıldı.


İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 01 Ocak 2020 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan faaliyetleri açıkladı.


Nakdi yardım, afet nakdi yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı ve Covid-19 gıda yardımların toplam 5 bin 401 kişiye 1 milyon 918 bin 523 lira 47 kuruş tutarında yapıldığını belirten Demirkale, toplam 988 kişiye 988 ton 589 bin 20,89 TL tutarında kömür yardımı yapıldığını kaydetti. Kaymakam Demirkale, ayrıca başvuruların devam etmekte olduğunu söyledi.


İlçe Kaymakamı Demirkale, ödemeleri merkezi yapılan yardımlarında toplam 5 bin 445 kişiye 15 milyon 809 bin 250 TL tutarında olarak ödediğini ifade etti.

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