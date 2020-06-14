İki okulu tüp geçitle birleştirtip, eğitim için değerlendirdiler

Amasya'da bulunan İl Özel İdare Anaokulu ve Amasya Anadolu Lisesinin okul müdürleri okulların depo için ayrılan kısmını tüp geçit ile birleştirtip eğitim için değerlendirdiler.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan İl Özel İdare Anaokulu ve Amasya Anadolu Lisesi okul müdürleri Fazilet Altuntaş ve Bekir Bahçıvan yan yana olan okullarının depo kısımlarını tüp geçit ile birleştirerek kışın öğrencilerin hem soğuktan etkilenmemesini sağladılar hem de okulların atıl kısmını eğitim için değerlendirdiler.

Ayrı bir yemekhanenin olmaması nedeniyle sınıflarda ve orta alanda yapılan yemek saatleri eğitim öğretimi aksattığı için diğer okul binası ile mesafenin de az olmasının yeni bir bölüm oluşturulabileceği ve çocukların geçişini kolayca sağlayacak bir tüp geçit yapma fikrini düşündürdü. Yaptıkları çalışmalar neticesinde velilerin de katkılarında iki okulu birleştiren tüp geçit yapıldığı öğrenildi.

Veliler tüp geçitten memnun

Gerçekleştirilen çalışmanın kendilerini son derece memnun ettiğini ifade eden öğrenci velileri okul idare ve il milli eğitim müdürlüğüne teşekkürlerini ilettiler.