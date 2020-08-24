İki otomobil çarpıştı, sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Amasya’da iki otomobilin çarpışması sonucu Tokat Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Burhan Murat Özdemir (32) yaralandı.
Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu Tokat Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Burhan Murat Özdemir (32) yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Amasya-Mecitözü yolunda Yusuf Taş (28) idaresindeki 34 CGF 316 plakalı otomobil ile Burhan Murat Özdemir (32) idaresindeki 60 HU 058 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Polis Memuru Burhan Murat Özdemir, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.