İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Amasya'da il afet ve acil durum koordinasyon kurulu toplantısı Vali Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapıldı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Vali Masatlı, “Bölgemiz binlerce yıldır doğal afetlerle ilgili büyük sıkıntılar çekmiştir. 1999 yılında yaşadığımız Büyük Marmara Depremiyle ülkemizin bu konudaki eksiklikleri de ortaya çıkmıştır. O dönemde maalesef yapı stokumuz depreme dayanıklılık açısından iyi bir durumda değildi. Bu deprem neticesinde binlerce insanımızı kaybetmekle beraber telafisi yıllar alacak ekonomik zarara da uğradık. Bu acı tecrübenin ardından devletimiz doğal afetlere hazırlık bakımından büyük bir yapılanma ve mevzuat değişikliği gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde gerçekleştirdiği çalışmalarla bu alanda önemli mesafeler alındı. Bu gelişmelerin ardından deprem, sel ve çığ gibi doğal afetlere devletimizin gösterdiği reaksiyon ve afet sonrası yönetimi bu alanda ne denli gelişmeler kaydettiğimizin en açık göstergesidir” diye konuştu.

2011 yılında Van'da gerçekleşen deprem sonrası devletin tüm birimleriyle kısa sürede duruma hakim olup çok kısa bir süre içerisinde kentin önemli bir bölümü yeniden inşa edildiğini geçen yıl Elâzığ ilinde meydana gelen depremden bir yıl sonra depremzede ailelere konutlarının teslim edildiğini hatırlatan Masatlı, “Yalnızca kendi ülkemize değil, komşu ülkelerimiz başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan afetlere de geleneğimizin önemli bir parçası olan yardımlaşma duygusuyla hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmekteyiz. Bu seviyeye gelmemizde elbette hükümetimizin yetişmiş insan gücüne, afet yönetimine ve sağlık sistemine yaptığı yatırımların büyük payı vardır. Afetlere müdahale anlamında araç gereç ve insan gücü bakımından her türlü imkana sahibiz. Ancak burada önemli olan sahip olduğumuz bu gücü senkronize bir şekilde yönetebilmektir” ifadelerini kullandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sekretaryasında gerçekleşen toplantıda Garnizon Komutanı Albay Mehmet Atlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve diğer yetkililer yer aldı.

İlin afetselliği, barınma ve toplanma alanları ile afet risklerinin azaltılması konularına ilişkin sunumların yapılmasının ardından kurul gündeminde yer alan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Merzifon'da afet ve acil durum yönetim merkezi kurulmasına dair gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.