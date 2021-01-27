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İl Müdürü Kurt'tan Amasya halkına ‘koruyucu aile' çağrısı

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, Amasya halkına çağrı yaparak koruyucu aile uygulamasına destek olmaya davet etti.


Koruyucu aile hizmetinde amacın korunma ve bakım altında bulunan çocuğun bir ailenin yanında karmaşık ve sorunlu olan dönemini örselenmeden geçirmesi ile normal hayatını devam ettirmesini sağlamak olduğunu belirten İl Müdürü Kurt, kent genelinde 47 koruyucu ailenin yanında 62 çocuğun kaldığına değinip bu sayınının artırılması gerektiğini vurguladı.


Düzenlediği basın toplantısında kendisinin de duyarlılığı artırmak adına koruyucu aile uygulamasına katıldığını hatırlatan Kurt, bu ailelere 2020 yılında 1.376.777,74 TL ödeme yapıldığını söyledi.

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