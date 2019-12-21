İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri satış yerlerini denetledi

Amasya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri perakende satış yerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından ildeki perakende balık satışı yapılan işletmeler ve marketlerde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında tür, zaman yasağı ve asgari boy limitlerine uygunluk yönünden denetim yapıldığını belirten İl Müdürü Zekeriya Şeker, denetimlerde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve mevzuata uygun satışı yasal olan balıklar hakkında işletmelere bilgiler verildiğini söyledi.

İl merkezi ve ilçelerde bulunan iç sular ve su ürünleri perakende satış yerlerinde 16 su ürünleri kontrol görevlisi tarafından 2019 yılı başından bu güne kadar binin üstünden kontrol ve denetim gerçekleştirildiğine değinen Şeker yaptığı açıklamada, “Bu denetimler sonucunda 13 adet cezai işlem uygulanmıştır. Kaçak avcılığın önlenmesi, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla iç sularda ve su ürünleri perakende satış yerlerinde yapılan kontrol ve denetimler balık sezonunda halkımızın kaliteli ve sağlıklı su ürünlerini tüketebilmeleri için tüm birimlerimiz olarak çalışmalarımız devam edecektir. Halkımız tarafından gelecek tüm istekler anında değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapılacaktır” dedi.