İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlaçlama çalışmaları sürdürülüyor

Korona virüsü salgınına karşı Amasya’nın Merzifon ilçesinde yürütülen ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Korona virüsü salgınına karşı Amasya'nın Merzifon ilçesinde yürütülen ilaçlama çalışmaları devam ediyor.


Belediye ekipleri tarafından kaymakamlık hizmet binası, spor salonları ve şehirlerarası minibüslerde dezenfekte edildi.


Dezenfekte çalışmalarının hız kesmeden sürdürüleceğini aktaran Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, “Ülkemiz ve dünya gündeminde olan Korona virüsüne karşı ilçemizde ilaçlama çalışması başlattık. Bugünde kaymakamlık hizmet binası, spor salonları ve şehirlerarası minibüslerde kıyı köşe dezenfekte çalışmamızı tamamladık. Çalışmalarımız halkımızın bulunduğu ortak alanlarda tüm hızıyla devam edecektir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.