İlknur hoca kanunları!

Ligi ekiplerinden 1957 Suluovaspor'un antrenörlüğünü 4 yıldır başarıyla sürdüren İlknur Yazıcılar Özçelik, sporcularının küfürlü sözler sarf etmelerini önleyerek takımını ligin en centilmen takımlarından biri haline getirdi.

Ligde üst sıraları hedefleyen takımında küfür, kötü söz ve hakaretin duyulamayacağını belirten, aynı zamanda Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak da çalışan evli ve 1 çocuk annesi İlknur Yazıcılar Özçelik, Fair-Play anlayışına uygun bir takım oluşturduğunu söyledi.

Bu sezona kadar Türkiye erkek hentbol liglerindeki tek kadın antrenörken bir kadın antrenörün daha göreve gelmesiyle bu sayısının 2'ye yükselmesine sevinen 39 yaşındaki Yazıcılar Özçelik, “Daha fazla kadın antrenörün liglerde yer almasını istiyorum. Küfrü, kötü sözü, saldırganlığı tamamen kaldırma şansımız olmayabilir ama en aza indirebiliriz. Kadının olduğu yerde her zaman güzel şeyler olur. Erkekler kendine dikkat eder. Kendini toparlamak zorunda kalır” dedi.

Takımını bir üst lig olan Süper Lig'e çıkararak Avrupa kupası maçları oynatmayı hedefleyen hocalarının prensipleri sayesinde her sezon en centilmen takımlar arasında gösterildiklerini anlatan takım kaptanı Mehmet Keskin, “Küfretmiyoruz. Çünkü başımızda bir bayan hoca var. Rakibimiz de küfür ettiği zaman zorumuza gidecek. Bayan hocamız duyacak diye korkuyoruz. Tribünler de dikkatli. Bakıyorlar bayan. Biraz daha geri duruyorlar” diye konuştu.

Keskin, çok iyi antrenman yaptıran hocalarının maddi güçlükler yaşayan kulübün en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Maçlarda mücadele ve sertliklerden dolayı zaman zaman gerginlik yaşandığını hatırlatan sporculardan Mustafa Yılmaz Altıkulaç da, “Küfürler eskiden havada uçuşuyordu. Ama İlknur hoca başımızda olduğu için kendimizi frenliyoruz” şeklinde konuştu.