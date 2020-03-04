İlkokul öğrencileri 'Yeşilay Haftası'nı kutladı

"1-7 Mart Yeşilay Haftası" Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu 1/E sınıfı öğrencilerinin hazırladığı program ve etkinliklerle kutlandı.

Bu etkinliklerle öğrencilere bağımlılık oluşturan alkol, sigara vb. ürünlerin insan sağlığına zararları anlatıldı ve öğrencilerin Yeşilay'ın hizmetleri hakkında farkındalıkları arttırıldı. Etkinlikler kapsamında öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler, repler ve özlü sözler okudular. Teknolojinin nasıl kullanılması gerektiği konusunda pankartlar açarak farkındalık oluşturdular.

Öğrenciler ayrıca koro eşliğinde sigara, alkol gibi zararlı maddeleri ve alışkanlıkları şarkılar ile anlattılar.

Programda konuşan Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu Müdürü Hasan Hüseyin Aktaş günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Müdür Aktaş konuşmasında, “Sevgili öğrenciler; insan sağlığını tehdit eden birçok kötü maddeler ve alışkanlıklar vardır. Bunların başında sigara, içki ve uyuşturucu maddeler( esrar, eroin, afyon, kokain, vb.) geliyor. Bu zararlı maddelerden içki ve sigara dışında kalanlar kanunlarla yasaklanmıştır. Almak, satmak ve içmek yasaktır. Bu zararlı maddeleri kullananlar genç yaşlarında ölümle karşılaşmaktadırlar. Yaşadığımız çevrede bizleri en çok etkileyen zararlı alışkanlıklar içki ve sigaradır. İçki insanların beden ve ruh sağlığını bozar. İçkiye harcanan paralar aile bütçesine büyük zararlar verir. Ailede huzur bozulur, boşanmalar başlar. Bundan da en çok çocuklar zarar görürler. Bu yüzden; 'İçki, bütün kötülüklerin anasıdır' denmiştir.

Sigara da en yaygın kötü alışkanlıkların başında gelmektedir. Hem verdiğimiz paralara yazık oluyor hem de kanser başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarmış oluyoruz. Paketlerin üzerinde 'sigara öldürür' uyarısı yazdığı halde içmeye devam ediyoruz. Sigara ve içki alışkanlığını kazananlar terk etmekte çok zorlanıyorlar. En iyisi hiç başlamamaktır” dedi.