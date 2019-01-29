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İş birliği konuları değerlendirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Amasya Yatırım Destek Ofisi ile KOSGEB Amasya Müdürlüğü istişare toplantısında bir araya geldi.


KOSGEB Amasya Müdürlüğü ve OKA Amasya Yatırım Destek Ofisi uzmanlarının katıldığı toplantı, Amasya Yatırım Desek Ofisi hizmet binasında gerçekleştirildi.


Toplantıda iki kurumun sağladığı destek mekanizmaları masaya yatırılırken; kurumların koordinasyon içinde çalışmalarının sağlanması, iş birliklerinin artırılması yönünde değerlendirmeler yapıldı.

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