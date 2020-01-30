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İş yerinin deposunda yangın

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın maddi zararla atlatıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın maddi zararla atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sepetçi Sokak'ta bulunan bir iş yerinin deposunda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından müdahale edilen depodaki yangın kısa sürede söndürüldü.


Çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınan yangında büyük çapta maddi zarar oluştu.

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