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İşaret diliyle "İşte Benim Türkiyem"

Amasya’da Mehmet Varinli İlkokulunun 41 minik öğrencisi işaret diliyle milli ve manevi değerlere sahip çıkmak için "İşte Benim Türkiyem" adlı şarkıya klip çekti.

Amasya'da Mehmet Varinli İlkokulunun 41 minik öğrencisi işaret diliyle milli ve manevi değerlere sahip çıkmak için "İşte Benim Türkiyem" adlı şarkıya klip çekti.


Okul Müdürü Selami Nabi Erdoğan koordinesinde birinci sınıf öğretmenleri Meral Dumanoğlu ile Damla Kipriksiz Zile ve 41 öğrencinin; milli ve manevi değerlere sahip çıkmak amacıyla daha çok kenetlenmeye ihtiyaç duyduğu bu günlerde birlik ve beraberlik duygusunu perçinlemek adına işaret dili eşliğinde "İşte Benim Türkiyem" adlı şarkıya klip çekerek milli ve manevi değerlere sahip çıktılar.

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