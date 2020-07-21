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İstanbul'dan Amasya'ya hırsızlık için geldiler

İstanbul’dan Amasya’nın Merzifon ilçesine hırsızlık için gelen 4 şahıstan 2’si yakalandı, diğer 2 şahıs için yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'dan Amasya'nın Merzifon ilçesine hırsızlık için gelen 4 şahıstan 2'si yakalandı, diğer 2 şahıs için yakalama çalışmaları devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, 25 Haziran 2020 Perşembe günü Merzifon ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin yapmış olduğu yoğun çalışmalarda hırsızlık yapan 4 şahsın araç ile İstanbul'dan Merzifon'a geldikleri tespit edildi. Hırsızlık için girdikleri ikamette bir vatandaşa ait bir adet ruhsatlı silah, 3 bin adet tabanca fişeği, 25 bin TL'lik altın ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheliden 2'si Merzifon Asayiş Büro ve İstanbul Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan ortak operasyonda yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet Glock marka tabanca, 1 adet Sig Sauer marka tabanca, ayrıca Merzifon'dan çalınan B.B.'ye ait 1 adet sarsılmaz Sar 9 tabanca, 800 adet tabanca fişeği, 60 gram kokain, 240 gram bonzai ele geçirildi.



Yakalanan iki şahıs İ.G. ile M.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari iki şahsı yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

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