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Jandarma dağı, taşı arıyor

Amasya İl Jandarma Komutanlığı’nın kırsal alanlarda muhtemel terör yapılanmasını önlemek amacıyla muhtelif bölgelerde yaptığı arama-tarama faaliyetleri sürüyor.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı'nın kırsal alanlarda muhtemel terör yapılanmasını önlemek amacıyla muhtelif bölgelerde yaptığı arama-tarama faaliyetleri sürüyor.


Yaklaşık 2 aydır Taşova kırsalında arama yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezine bağlı bölgelere de yöneldi. Ekipler, sarp kayalıklarında bulunduğu kritik arazi kesimlerinde sığınak olarak kullanılabilecek yerleri inceledi.


Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, önceki dönemlerde PKK'lı teröristlerin geçiş, barınma ve üslenme amacıyla kullanılan arazi kesimlerinde olası terör faaliyetlerini engellemek amacıyla arazi arama/tarama faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

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