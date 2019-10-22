Jandarma ekipleri trafik denetim ve eğitimlerini sürdürüyor

Trafik timleri tarafından il genelinde 65 okul servis aracı denetlenirken trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda uygulamalı trafik eğitimi alan 214 öğrenciye hediye verildi. Ekipler ayrıca Merzifon Halk Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve diğer yetkililerin de katılımıyla 75 okul servis aracı şoförüne yönelik okul servis araçları hizmet yönetmeliği, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme semineri düzenledi.