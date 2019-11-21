Jandarma Genel Komutanı Amasya'da

Amasya'ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Dr. Osman Varol'u ziyaret etti.

Vali Varol tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin valilik şeref defterini imzaladı. Vali Varol, ilin tarihi ile uygulanan ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdiği Orgeneral Çetin'in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Orgeneral Çetin de misafirperverliği dolayısıyla Vali Varol'a teşekkür etti.

Ziyarette, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı ile Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız da yer aldı.

Orgeneral Çetin, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığını da ziyaret etti.