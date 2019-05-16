Jandarma havadan ve karadan denetledi

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla Amasya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Amasya-Suluova D100 Devlet Karayolu üzerinde bulunan Merkez İlçe Boğazköy Ağırlık Kontrol Merkezi'nde "Yol Kontrol ve Arama Faaliyeti" yapıldı. Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız, uygulamayı yerinde inceledi.

Uygulamaya 11 unsur, 18 personel katıldı, 830 araç kontrol edildi ve 457 şahıs sorgulandı. Uygulama esnasında ve şahıs sorgulamalarında (Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS), UYAP el telsizi, JABS bilgisayarı, tabletleri, ENGİN Barkod/Karekod okuyucu ve drone cihazları kullanıldı.