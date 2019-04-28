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Jandarma komutanından özel öğrencilerle erik dalı

Amasya’da bir sergiye giden İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, özel eğitim alan öğrencilerin daveti üzerine onlarla birlikte erik dalı oynadı.

Amasya'da bir sergiye giden İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, özel eğitim alan öğrencilerin daveti üzerine onlarla birlikte erik dalı oynadı.


Amasya Halk Eğitim Merkezi'nin Şehzadeler Gezi Yolu'nda düzenlediği hüsn-i hat ve tezhip sergisini dolaşan İl Jandarma Komutanı Yıldız, etkinlikte sahne alan Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin davetini kırmayarak İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu ile birlikte oyuna eşlik etti.


Yıldız'ın aralarına katılmasına çok sevinen öğrenciler, gösterilerinin sonunda Türk bayrağı açtı.

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