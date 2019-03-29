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Jandarmada dağı, taşı aradı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Taşova kırsalında muhtemel terörist yapılanmasını önlemek amacıyla muhtelif bölgelerde arama/tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.


Ekiplerin 20 gün önce ilçenin kırsal ve dağlık kısımlarında 2010-2011 yıllarında PKK'lı teröristlerin Karadeniz Bölgesi'ne geçiş güzergahı olarak kullandıkları alanlarda arama/tarama faaliyeti yapması sonrası aynı faaliyet tekrarlandı.


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli askerlerden oluşan tim, yayla evleri ile yol güzergahında bulunan bağ evlerini kontrol edip sarp kayalıklarında bulunduğu kritik arazi kesimlerinde sığınak olarak kullanılabilecek yerleri inceledi.

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