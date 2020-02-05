İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan afet bilgilendirme toplantısı

Amasya İl Jandarma Komutanlığınca İl Afet Müdahale Planı kapsamında tahliye, yerleştirme ve planlama hizmet grubu destek çözüm ortakları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Plan kapsamında tahliye, yerleştirme ve planlama hizmet grubu ana çözüm ortağı, destek çözüm ortağı olan kamu kurumlarında görevli personelin katılımıyla icra edilen toplantıda, meydana gelebilecek afet anında ve devam eden süreçte kurumlar arasında koordinasyonun nasıl sağlanacağı ve kurumlardan ne gibi destek alınabileceği konularında bilgilendirme yapıldı.


Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, diğer yetkililer ve destek çözüm ortağı kamu kurumlarında görevli 31 personel katılım sağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.