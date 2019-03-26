İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan helikopterli denetim

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Mi-17 tipi helikopter desteğiyle trafik denetimi yaptı.


İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, D-100 Karayolu üzerindeki sorumluluk güzergahını Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterle havadan kontrol etti. Kontrol noktalarındaki ekipler ise durdurulan araç sürücülerinin belgelerini inceledi.


Trafik denetimlerinin havadan helikopter ve drone ile yapmaya devam edeceklerini anlatan Yıldız, trafikte can güvenliğini en üst seviyede sağlayıp yaralanma ve ölümlü kazaları en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi.

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