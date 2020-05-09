Jandarmadan sağlık çalışanlarına Anneler Günü sürprizi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sağlık çalışanı annelerin 'Anneler Günü'nü kutladı.

Dünyayı saran ve Türkiye'de de etkisini gösteren Kovid-19 virüsü nedeniyle gece-gündüz çalışan ve virüsün bertaraf edilmesi için yoğun çaba harcayan sağlık çalışanlarına yaptıkları fedakârlıklar için teşekkür eden Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri günün anısına karanfil, gül ve çeşitli hediyeler vererek, Anneler Günü kutladı.