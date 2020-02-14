İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan trafik denetimi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülerin tespitine yönelik trafik uygulaması yaptı.


Ülke genelinde düzenlenen uygulama kapsamında Amasya'da bin 13 araç kontrol edilirken, 61 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında tespit edilen eksiklikler dolayısıyla 21 araç trafikten men edildi. Ekipler, sürücülere ve araçlardaki yolculara trafik kuralları konusunda bilgilendirici broşür de dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.