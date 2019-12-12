İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yılbaşı öncesi yaptığı kaçak alkol operasyonunda 2,5 ton kaçak alkol ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sabaha karşı Amasya merkeze bağlı Yağcıabdal ve Uygur köylerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı duyumu alınması üzerine belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 2 bin 572 litre kaçak alkol(rakı), 2 adet rakı yapımında kullanılan bakır damıtma düzeneği, 2 adet kurusıkı tabanca, 13 adet kuru sıkı mühimmatı ve 60 kg rakı yapımında kullanılan anason tohumu ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.