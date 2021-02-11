Japonya Büyükelçiliği Suluova'yı örnek gösterdi

Japonya Büyükelçiliği resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Suluova Belediyesi"ni örnek gösterdi.

Türkiye'de yürütülmekte olan Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında 2001 yılından beri Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 65 proje gerçekleştirildiğini ve toplam 4 milyon 860 bin dolarlık hibe desteği sağlandığını bildiren Japonya Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, "2018 yılında Amasya ili Suluova ilçesinde Arama Kurtarma Aracı Sağlanması Projesi'ne hibe desteği sağlanmıştır. Bahse konu arama kurtarma aracı bugüne kadar 19 trafik kazası, 9 kurtarma olayı vb. operasyonlarda kullanılmıştır. Projelerin gerçekleştirildiği bölgelerden bunun gibi olumlu dönüşler almaktayız" ifadelerine yer verdi.

Projelerinin büyükelçilik tarafından örnek gösterilmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise "Japonya Büyükelçiliği hibe destek programları hakkında yaptığı açıklamada 450 proje arasından 'Suluova'da Afet Müdahale Ekipmanı Temini Projesi' ile ilçemizi tercih ederek 2018 yılında hibe olarak aldığımız arama kurtarma aracını örnek gösterdi. Aracımız için kendilerine ve Japonya halkına bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.