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Kaçak içki imalatı yapılan eve baskın

Amasya’da kaçak içki imalatı yapılan eve polis tarafından operasyon düzenlendi.

Amasya'da kaçak içki imalatı yapılan eve polis tarafından operasyon düzenlendi.


Edinilen bilgiye göre, kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen bir eve baskın yapan Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri üst kattaki odada kurulan düzenekle karşılaştı. Varil ve damacanalara konulmuş 390 litre fermente haldeki rakı, içki yapımı için kurulan tüp, ocak, düdüklü tencere, 2 litre anason, 7,5 litre votka ile 5 litre rakı ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheli M.F.A gözaltına alındı.

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