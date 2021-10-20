‘Kaderimin Oyunu'nun çekimleri Amasya'da başladı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kentte çekimlerine başlanan ‘Kaderimin Oyunu' adlı dizinin setine ziyarette bulunarak ekiptekilere yörede yetiştirilen hünnaptan ikram ettiler.

Yönetmen Emre Kabakuşak'tan bilgiler alan Vali Masatlı, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisini günümüze taşıyan tarihi Sofular Mahallesi'nde çekimlerine başlanan dizinin yayınlanmasıyla birlikte tarihi şehrin tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Tanıtıma ihtiyacı olan 8 bin 500 yıllık kenti turizm yoluyla dünyaya entegre etmek istediklerine değinen Belediye Başkanı Sarı da dizi ekibine her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Doğal bir film platosunu olarak değerlendirdiği Amasya'da dizinin ilk 3 bölümünün çekimini yapacaklarını anlatan Emre Kabakuşak, Masatlı ve Sarı'ya teşekkür etti. Ziyarette Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse de yer aldı.