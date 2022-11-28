İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadın antrenör sakatlanan sporcusunu kucağında taşıdı

Amasya’da bir hentbol maçında kadın antrenör, sakatlanan sporcusunu kucağına alarak saha kenarına taşıdı.

Amasya'da bir hentbol maçında kadın antrenör, sakatlanan sporcusunu kucağına alarak saha kenarına taşıdı.


Atatürk Lisesi Spor ve 22 Haziran Spor kulüpleri arasında oynanan müsabakada girdiği pozisyon sonrası yerde kalan sporcu Ahsen Zeynep Bilgin ayağa kalkamadı. Bunun üzerine hemen sahaya giren antrenörü Serap Özmumcu kucakladığı sporcusunu saha kenarına taşıdı. O anlar izleyicilerden tarafından alkışlandı.


Bir süre dinlendirilen sporcu oyuna tekrar devam ederken, karşılaşma Özmumcu'nun takımı 22 Haziran Spor'un galibiyetiyle sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.