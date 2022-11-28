Kadın antrenör sakatlanan sporcusunu kucağında taşıdı

Amasya'da bir hentbol maçında kadın antrenör, sakatlanan sporcusunu kucağına alarak saha kenarına taşıdı.

Atatürk Lisesi Spor ve 22 Haziran Spor kulüpleri arasında oynanan müsabakada girdiği pozisyon sonrası yerde kalan sporcu Ahsen Zeynep Bilgin ayağa kalkamadı. Bunun üzerine hemen sahaya giren antrenörü Serap Özmumcu kucakladığı sporcusunu saha kenarına taşıdı. O anlar izleyicilerden tarafından alkışlandı.

Bir süre dinlendirilen sporcu oyuna tekrar devam ederken, karşılaşma Özmumcu'nun takımı 22 Haziran Spor'un galibiyetiyle sona erdi.