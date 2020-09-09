İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadına şiddete karşı tişörtlü farkındalığa teşekkür plaketi

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir işletme sahibi kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için personellerinin tek tip giysilerinin arkasına ve önüne "Kadına şiddete hayır" yazdırdı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir işletme sahibi kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için personellerinin tek tip giysilerinin arkasına ve önüne "Kadına şiddete hayır" yazdırdı. Bunun üzerine Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt o işletmeye ziyarette bulunarak oluşturduğu farkındalık için teşekkür plaketi verdi.


Son zamanlarda kadınlara gösterilen şiddet olaylarından etkilendiklerini dile getiren işletme sahibi Aslan İldeş,"Her türlü şiddetin karşısındayız. Bu amaçla kadınlarımıza karşı gösterilen şiddete karşı tepki göstermek amacıyla tişörtlü farkındalık oluşturmak istedik. Müşterilerimiz bu uygulamadan oldukça memnun kaldılar ve bizlere destek verdiler. Ayrıca teşekkür ziyaretinde bulunarak bizleri onure eden Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt'a ve il müdürlüğü personellerine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.