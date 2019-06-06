Kadınlar için en uygun savunma sporu Wushu (Kung Fu) Sanda

Fırat, "Sanda kelimenin tam anlamıyla serbest vuruş veya serbest (silahsız) dövüş anlamına gelir ve Çin'de dövüş sanatlarının icra edildiği yarışmalarda sergilenen dövüş sporudur ilk dönemlerde. 1920'lerde oluşturulan Milliyetçi Parti askerlerinin el ele mücadele konusunda eğitilmesinde kullanıldı" dedi.

Wushu (Kung Fu) Sanda'nın heyecan verici ve hızlı, tempolu bir dövüş sistemi olduğunu belirten Fırat, "Mücadele ve kendini savunma için mükemmel bir sistem olduğu gibi, egzersiz yapmak isteyenler için inanılmaz bir egzersiz sistemidir. Bu sporun tek amacı karşıdaki rakibi etkili ve hızlı bir şekilde yere indirmektir. Bu nedenle hiçbir savunma sanatında olmayan hareketler mevcuttur. Sanda antrenmanları sırasında vücudun tüm kasları çalışmaktadır ve kadınlar için en uygun savunma sporudur. Antrenmanlar sırasında kalori yakımı çok yüksektir. (Saatte 700 kalori) Bu sayede vücut şekillendirme ve kilo verme sürecine büyük katkı sağlamaktadır. Yağ yakımı ve vücut kas kütlesinin arttırılmasının yanı sıra güç artırımında da çok etkili bir rol oynamaktadır. Son zamanlarda birçok kadın sanatçı ve tanınmış artist bu sporla kalori harcamayı tercih ediyor. Kullanılan eldivenler, başlıklar, dizlikler ve tekmelikler darbe almadan ve yaralanmadan dövüşmeyi sağlıyor. Bu spora rağbetin bir başka önemli sebebi de kadınların artan gasp ve şiddet olaylarına karşı bir çözüm yolu arayışında olmalarıdır. Amasya'da bu spor dalı Amasya Kapalı Spor Salonunda ücretsiz olarak veriliyor. Bu sporu yapmak isteyen tüm kadınları salonumuza bekliyoruz” diye konuştu.