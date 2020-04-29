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Kalbi durmuştu, korona virüsü yenerek taburcu oldu

Amasya’da yoğun bakım ünitesinde duran kalbi yeniden çalıştırılan ve tedaviye olumlu yanıt vererek korona virüsü yenen Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.

Amasya'da yoğun bakım ünitesinde duran kalbi yeniden çalıştırılan ve tedaviye olumlu yanıt vererek korona virüsü yenen Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.


Bir ay önce yoğun nefes darlığı şikayetiyle getirildiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 tanısıyla alındığı yoğun bakım ünitesinde 10 gün süreyle solunum cihazına bağlı şekilde yaşam mücadelesi verirken duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın, başarılı tedaviyle her geçen gün durumunun düzelmesi sonucu sağlığına kavuştu.


Kendisini alkışlarla uğurlayan hastane çalışanlarına minnet duyduğunu belirten Mustafa Yangın, tedavi sürecinde telefonla arayarak durumu hakkında bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Amasya Valisi Dr. Osman Varol'a teşekkür etti.

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