Kampüste pilav var

Etkinliklere Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile çok sayıda öğrenci, akademik ve idari personel katıldı.

Etkinlikleri değerlendiren Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “2019-2020 akademik yılında 4 bin 228 öğrenci üniversitemize kayıt yaptırdı. Binlerce gencimizi üniversite eğitimleri boyunca Amasya'da ve Amasya Üniversitesinde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Üniversitemize bu yıl kayıt yaptıran gençleri ve ailelerini tebrik ediyor, yükseköğretim yolculuklarında başarılar diliyorum. Üniversiteler bilgi edinme ve uygulama alanlarıdır. Öğrenci odaklı, eleştiriye açık bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda başarılı olmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Tüm gayretimiz öğrencilerimizi Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bilim insanlarına dönüştürmektir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başında gerçekleştirilen bu mütevazi etkinlikler, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz tarafından düzenlendi. Öğrencilerimizin ve personelimizin motivasyonunu yükseltmek amacıyla düzenlenen bu coşkulu etkinliklerin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni akademik yılın, öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimiz açısından verimli ve başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

Şenlik havasında geçen etkinliklerde pilav ve ayran ikramlarının yanı sıra müzik dinletisi de yapıldı.