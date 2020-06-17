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Kamyonet devrildi: 3 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kazım Çetinkaya (58) idaresindeki 34 NJ 0856 plakalı kamyoneti ile Amasya'dan Suluova istikametine seyrederken Akören Köyü Kavşağında aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.


Kazada yaralanan, durumu ağır olan sürücü Kazım Çetinkay, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine, Yeter Çetinkaya (59) ve Mustafa Çamurcu (36) ise Suluova Devlet Hastanesi kaldırıldı.

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