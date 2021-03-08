Kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan 2 kişi yaralandı

Amasya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişiden 2'si kapıların açılmasıyla araçtan fırlayarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Nehrozoğlu Caddesi'nde kamyonetle çarpışan otomobildeki emniyet kemeri takılı olmayan sürücü ve yanındaki kişi, kapıların açılmasıyla dışarı fırlayarak yaralandı. Otomobildeki diğer 2 kişi ve kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Emniyet kemeri kullanımının hayati önemini bir kez daha ortaya koyan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.