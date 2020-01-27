Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Amasya'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalçın Tozlu'nun (49) kullandığı 05 AAR 043 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Seçkin Üçay (29) yönetimindeki 05 EN 302 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yalçın Tozlu(49), Şükrü Önder (41), Süleyman Önder (23), Seçkin Üçay (29), Alper Onur Pekdemir (28) ve Olcay Geçici (25) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.