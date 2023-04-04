Kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İsmail Hardal (59) yönetimindeki 19 ABP 217 plakalı kamyonet Çorum'un Mecitözü ilçesinden Amasya yönünde giderken Kalecik köyüne geldiğinde kendi şeridini terk ederek karşı yöne geçmesi sonucu Ahmet Ejder Gezici'nin kullandığı 06 CNA 641 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyük çapta hasar oluşan kamyonetin sürücüsü Hardal'ın ağır yaralı halde kaldırıldığı Mecitözü Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.