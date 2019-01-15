Kamyonunun yandığını polislerden öğrendi

Amasya'da park halindeki bir kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanarken kamyonun sahibi yangını kendisini telefonla arayan polislerden öğrendi.

Olay, sabah saatlerinde Hacılar Meydan Mahallesi Şehit Mustafa Reçber Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat sahası yakınında park halinde bulunan 05 ER 114 plakalı kamyonun ön kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyecilerin çalışmasıyla alevler arka sırada park halinde olan diğer kamyona sıçramadan söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen kamyonunun yandığını kendisini telefonla arayan polislerden öğrendiğini belirten Orhan Ekiz, “Akşama kadar çalıştık. Burada bıraktık. Sabah polisler aradı. ‘Aracınız yanıyor' dediler” diye konuştu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kundaklama ihtimaline karşın geniş çaplı inceleme başlattı.