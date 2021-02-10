İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne doktor takviyesi

Amasya’nın Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile iç hastalıkları uzmanı atandı.

Amasya'nın Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile iç hastalıkları uzmanı atandı.


Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Batuhan Küçükali ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Melis Bektaş hastanedeki görevine başladı.


Yeni atanan doktorların randevularının açık olduğunu söyleyen Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Batuhan Küçükali ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Melis Bektaş hastanemizde göreve başlamıştır. Kendilerine, hastanemize, Merzifon'umuza ve hastanemizden hizmet alan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.