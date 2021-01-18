Kara saplanan karavanın imdadına jandarma yetişti

Amasya’da kara saplanan karavan, jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Amasya'da kara saplanan karavan, jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde sabah saatlerinde Taşova-Ladik karayolunda jandarma trafik ekiplerinin yaptığı seyir kontrol esnasında, 19 ABU 246 plakalı çekme karavanının Boraboy köyünde çamura saplandığını bilgisini alan ekipler hemen yardıma koştu. Çamura saplanan karavana ilk yardım işlemi Boraboy köyünden getirilen vatandaşların traktörü ile yapıldı.
Karavan, jandarmanın da yardımıyla kurtarıldı.