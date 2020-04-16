Karantina süreleri tamamlanan 229 Türk işçi Amasya'dan ayrıldı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cezayir'den Türkiye'ye getirilerek Amasya'da KYK‘ya ait yurtta 14 gün boyunca karantina altında tutulan 229 Türk işçi, sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Sultan Bayezid Öğrenci Yurdu'nda kalan ve ihtiyaçları, Amasya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanan işçiler, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere binerek şehirden ayrıldı.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, yaptığı açıklamada “Cezayir'den gelen, Amasya'nın misafirperverliğine uygun bir biçimde ağırladığımız ve karantina tedbirlerine tabi tutulan 229 vatandaşımızı bugün illerine uğurladık. Kendilerine aileleri ile birlikte sıhhatli bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullandı.