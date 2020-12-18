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Karantinayı ihlal edenler yurda yerleştirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralını ihlal eden 3 kişi, yurda yerleştirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralını ihlal eden 3 kişi, yurda yerleştirildi.


Korona virüs vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Merzifon'da pazar alanları, bankalar, devlet kurumları ve sokaklarda denetimler yapılıyor. İlçede farklı noktalarda yapılan Hayat Eve Sığar (HES) Kodu denetiminde; bir kişinin pazar alanına girmeye çalışırken, bir vatandaşın bankada; bir şahısın da otogarda şehirlerarası yolculuk yapmak isterken evde karantina kurallarını ihlal edip evden çıktığı tespit edildi


Sağlık ekiplerine teslim edilen 3 kişi, Amasya merkezdeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi. Ayrıca yurda yerleştirilen o 3 kişiye, 3 bin 150'şer liradan 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. KYK yurtlarına yerleştirilen kişilerin, karantina süresi boyunca yurtlarda kalacağı öğrenildi.

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