Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat

Amasya'nın Suluova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar sebebiyle, kış aylarında artan ısınma ihtiyacının beraberinde getirdiği karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliğinin olmaması nedeni ile fark edilmeyen karbonmonoksit gazının ölümlere sebebiyet verdiğinin altını çizen Başkan Fatih Üçok, “Sessiz katil olarak anılan karbonmonoksit konusunda vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz” dedi. Yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba ve baca zehirlenmelerinin Suluovamızda yaşanmamasını arzu ettiklerini vurgulayan Başkan Üçok, alınabilecek basit ve önemli önlemlerle zehirlenmelerin önüne rahatlıkla geçilebileceğinin altını çizdi.

"Karbonmonoksit zehirlenmeleri hafife alınmamalı"

Başkan Üçok, “Havaların soğuması nedeniyle soba kullanımları başladı. Sevdiklerimizin can güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Bacaların yılda en az 2 defa temizletilmesi halinde karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçilebilir. Temizlenmeyen bacalar, is ve dumanı çekmediği için zehirlenmelere ve yangına davetiye çıkartıyor” diye konuştu.

Kaliteli kömür kullanımı, sobaların usulüne göre yakılması, doğal gaz havalandırmalarının kapanmaması, boru ve bacaların nizami olması gerektiği vurgusunu da yapan Başkan Üçok, “Hemşehrilerimizin daha dikkatli olmasını ve karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunu hafife almamasını diliyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor” ifadelerini kullandı.