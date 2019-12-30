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Kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Amasya’da kar yağışı nedeniyle kapanan Karakise ve Seyfe köylerinin yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Amasya'da kar yağışı nedeniyle kapanan Karakise ve Seyfe köylerinin yolları yeniden ulaşıma açıldı.


Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Amasya Merkeze bağlı Karakise ve Suluova ilçesine bağlı Seyfe köylerinde kardan dolayı kapanan yollar açıldı. Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri, kardan kapanan iki köy yolunu greyderlerle yapılan çalışma sonucu tekrar ulaşıma açtı. Ekipler, 7/24 hazır bekletilerek kapanan yollara anında müdahale ederek tekrar ulaşıma açıyor.

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