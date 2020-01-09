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Kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Tavşan Dağı, Ortabük, Aşağıbük, ve Yukarıbük köylerinde başlayan kar yağışı yolları kapattı.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Tavşan Dağı, Ortabük, Aşağıbük, ve Yukarıbük köylerinde başlayan kar yağışı yolları kapattı.


Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri, öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışından kapanan köy yollarını ulaşıma açtı. Ekipler, kapanan yollara anında müdahale etmek üzere 7/24 hazır bekletiliyor.

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