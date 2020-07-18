Kargaların saldırısına uğrayan atmaca, balkon masasının altına sığındı

Amasya’da kargaların saldırısına uğrayan atmaca, bir evin balkonunda bulunan masanın altına sığındı.
Amasya'da kargaların saldırısına uğrayan atmaca, bir evin balkonunda bulunan masanın altına sığındı.
55 Evler Mahallesi'nde balkon camına çarpan atmacayı gören Görkem Korkut isimli vatandaş durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Amasya Belediyesi itfaiye ekibi olay yerine giderek masanın altındaki atmacayı alıp Milli Parklar görevlisine teslim etti.
Atmaca, Milli Parklar veterinerleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakılacak.