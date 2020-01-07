Kargo firmasının en sevimli misafiri: Nuriye

Amasya'da bir kargo firması çalışanlarının sokakta bulduğu ve Nuriye adını verdiği kedi, firmanın en sevimli misafiri oldu.

Her gün firmaya bir misafir gibi gelen kediyi sahiplenen kargo firması işletmecisi ve çalışanlar, kedi Nuriye'ye gözleri gibi bakıyorlar. Kedi Nuriye ise halinden gayet memnun, kalorifer peteğinin önündeki koltukta keyfince yatıyor. Müşteriler Nuriye'ye, Nuriye de müşterilere alışmış durumda.

Kargo Firmasını işleten Arzu Demir, “O, Nuriye. Bizim her günkü misafirimiz. Tuvaleti gelince dışarı çıkar, tuvaletini yapar. Gelir burada yemeğini yer, ısınır. Akşam çıkarken gider, sabah yine tekrar gelir. Firmamızın demirbaşı diyebiliriz, doğadaki dostlarımız bizim için önem taşır” dedi.

Nuriye halinden, çalışanlar da Nuriye'den memnun.